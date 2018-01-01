В Бельгии спор по миграции привел к распаду правящей коалиции Сегодня, 19:10 128 Цей матеріал також доступний українською Шарль Мишель (слвева) пообещал, что Бельгия присоединится к странам, признающим пакт ООН по беженцам

Крупнейшая из четырех партий в составе правительственной коалиции Белигии, Новый фламандский альянс (НФА), покинула ее из-за разногласий в вопросе миграционного пакта ООН.

Таким образом в стране возникло правительство меньшинства, которому теперь придется опираться на голоса оппозиции в парламенте, сообщает DW.

Мировые лидеры намерены одобрить миграционный пакт ООН на следующей неделе в Марокко. Еще в сентябре премьер-министр Бельгии Шарль Мишель пообещал, что страна присоединится к странам, признающим пакт. Представляющая интересы национального меньшинства НФА пригрозила развалом коалиции, если премьер полетит в Марракеш на саммит, где документ планируется утвердить.

Бельгийский король Филипп 9 декабря одобрил отставку глав МВД Яна Ямбона, Минфина - Йохана Ван Овертвелдта и министра обороны Сандера Лунеса, не согласных с принятием пакта. Шарль Мишель представил монарху новые кандидатуры для занятия этих постов.

Парламентские выборы в Бельгии ожидаются в мае 2019 года.

Миграционный кризис: Франция и Германия предложили, чтобы страны ЕС могли "откупаться" от беженцев

Инициированный ООН первый Всемирный пакт за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию содержит ряд директив и около 20 конкретных мер, не имеющих, однако, юридически обязывающей силы. В числе этих мер - выдача беженцам документов в случае их отсутствия, пресечение дискриминации и доступ к программам социальной помощи.

На сегодняшний день кроме Австралии уже отказались подписывать документ Австрия, Болгария, Венгрия. Израиль, Польша, США и Чехия.