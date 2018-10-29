29 октября 2018, понедельник

В Бельгии со счетов Каддафи исчезли несколько миллиардов евро - СМИ

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Муаммар Каддафи

Муаммар Каддафи

Прокуратура Бельгии начала расследование по факту исчезновения миллиардов евро с замороженных счетов убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи, сообщает телеканал RTBF.

По данным телеканала, со счетов, замороженных в соответствии с санкциями ООН в 2011 году, могли выплатить до 5 млрд евро процентов и дивидендов. По одной из версий, эти деньги могли быть направлены на финансирование ливийских военизированных группировок, обвиняемых в нарушениях прав человека, передает Reuters.

RTBF уточняет, что Бельгия по требованию ООН заморозила депозиты режима Каддафи в зарубежных банках, но запрет ООН не распространялся на выплаты процентов и дивидендов по депозитам.

Ранее СМИ сообщали, что со счетов в Euroclear Bank в Бельгии в 2013-2017 годах исчезли более 10 млрд евро замороженных активов, которые принадлежали сторонникам свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи. Министр финансов Бельгии Йохан Ван Овертвельдт назвал эту информацию неправдивой.

Каддафи руководил Ливией в 1969-2011 годах. Его свергли в результате гражданской войны в Ливии. 20 октября 2011 года силы Переходного национального совета убили Каддафи.

 

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