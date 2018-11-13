В Бельгии рабочие сталелитейного завода ошибочно получили по 30 тысяч евро

В Бельгии рабочие завода по ошибке получили по 30 тысяч евро

В Бельгии работники сталелитейного завода города Шарлеруа обнаружили на своих зарплатных карточках дополнительные 30 тысяч евро.

Как сообщает ВВС Украина, вскоре выяснилось, что это было обычной ошибкой. На самом деле работодатель собирался перечислить своим подчиненным гораздо меньший бонус - в 100 евро.

Пока не ясно, сколько именно работников получили дополнительные 30 тысяч. Всего в компании работают 230 человек. Зарплата многих из них составляет около 1600 евро в месяц. По некоторым данным, ошибочный бонус получило относительно небольшое количество рабочих.

Теперь компания требует от своих работников вернуть деньги обратно. Однако часть из них уже успела потратить полученные средства - кто-то использовал их, чтобы рассчитаться со своими долгами, а кто-то - потратил их в казино.

Местные законы в этом вопросе однозначны: ошибочно зачисленные средства должны быть возмещены в полном объеме, говорит юрист Этьенн Пире.

По его словам, единственное, на что могут рассчитывать работники - это получить право отдать средства не сразу, а через некоторое время.