В Бельгии произошел пожар на химическом предприятии
На западе Бельгии в Вегереме произошел масштабный пожар на химическом предприятии, местным жителям рекомендовали закрыть окна, передает издание HNL.
По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.
#Grip1 Radeweg #Vaassen— jp67fotografie (@joshua_josprijs) 19 декабря 2018 г.
Zeer grote brand , bedrijfshal waar men rubber maakt voor afdichtingen. pic.twitter.com/1Hvo4yQNic
По информации издания, огнем охвачен производственный объект компании Matco. Известно, что компания производит, хранит и поставляет химикаты и различные смеси, а также работает с опасными отходами.
Противопожарная служба рекомендовала местным жителям закрыть окна и двери, а также держаться подальше от горящего производственного объекта.
Что стало причиной возгорания - пока не сообщается. По словам одного из сотрудников производства, в месте, где находился очаг возгорания "хранились продукты, которые могли самовозгораться".
19 декабря 2018 г.
Zeer grote brand #Radeweg #Vaassen— jp67fotografie (@joshua_josprijs) 19 декабря 2018 г.
Stank goed te ruiken ( rubber )
Brandweer druk met blussen !@VNOGregio @gelrenieuws @ds_Apeldoorn pic.twitter.com/JZj83TaeKB