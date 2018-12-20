В Бельгии произошел пожар на химическом предприятии Сегодня, 05:33 73 Цей матеріал також доступний українською Противопожарная служба рекомендовала местным жителям закрыть окна и двери Фото: janfrens ‏via Twitter

На западе Бельгии в Вегереме произошел масштабный пожар на химическом предприятии, местным жителям рекомендовали закрыть окна, передает издание HNL.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

По информации издания, огнем охвачен производственный объект компании Matco. Известно, что компания производит, хранит и поставляет химикаты и различные смеси, а также работает с опасными отходами.

Противопожарная служба рекомендовала местным жителям закрыть окна и двери, а также держаться подальше от горящего производственного объекта.

Что стало причиной возгорания - пока не сообщается. По словам одного из сотрудников производства, в месте, где находился очаг возгорания "хранились продукты, которые могли самовозгораться".







