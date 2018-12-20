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В Бельгии произошел пожар на химическом предприятии

Сегодня, 05:33
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Противопожарная служба рекомендовала местным жителям закрыть окна и двери

Фото: janfrens ‏via Twitter

На западе Бельгии в Вегереме произошел масштабный пожар на химическом предприятии, местным жителям рекомендовали закрыть окна, передает издание HNL

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

По информации издания, огнем охвачен производственный объект компании Matco. Известно, что компания производит, хранит и поставляет химикаты и различные смеси, а также работает с опасными отходами.

Противопожарная служба рекомендовала местным жителям закрыть окна и двери, а также держаться подальше от горящего производственного объекта. 

Что стало причиной возгорания - пока не сообщается. По словам одного из сотрудников производства, в месте, где находился очаг возгорания "хранились продукты, которые могли самовозгораться".

 

 


 

Теги:   Пожар Предприятия Бельгия

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