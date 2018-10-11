В Бельгии на авиабазе взорвался истребитель F-16

В четверг, 11 октября, на авиабазе Флоренс в Бельгии во время технического обслуживания взорвался истребитель F-16.
Как сообщает Daily Mail, в результате взрыва пострадали два механика. По предварительным данным, у них поврежден слух. Им оказана медицинская помощь на месте.
Отмечается, что истребитель взорвался и сгорел. В результате пожара механические повреждения получил еще один военный самолет, который находился рядом.
По факту взрыва начато расследование.
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