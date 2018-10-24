В Бельгии лишили гражданства одного из заключенных исламистских лидеров

Заключенного исламиста Фуада Белькасема, чья группа Sharia4Belgium отправила десятки джихадистов в Сирию, лишили гражданства Бельгии.
Об этом сообщает ВВС.
Согласно постановлению Апелляционного суда в Антверпене, Белькасем серьезно нарушил свои обязанности как гражданин Бельгии.
Им была создана в Антверпене исламистская группа Sharia4Belgium, вербовавшая в Бельгии бойцов для террористов в Сирии.
Белькасема осудили в 2015 году за руководство террористической группой, многие из членов которой присоединились к ИГИЛ. После того как он получил 12-летний срок тюремного заключения, чиновники Бельгии начали работу по лишению гражданства.
Он также имел марокканское гражданство и сохранил его. После отбывания тюремного срока исламиста депортируют в Марокко.
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