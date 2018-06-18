18 июня 2018, понедельник

В Бельгии 20 велогонщиков пострадали из-за автомобилистки, нарушившей ПДД

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В результате ДТП пострадали 20 велогонщиков
Фото: RTBF

В результате ДТП пострадали 20 велогонщиков

Во время велогонки в бельгийской коммуне Кольфонтен (провинция Эно) произошла ДТП, в результате которого пострадали 20 велосипедистов.

Как сообщает телерадиокомпания RTBF, женщина-водитель решила развернуться перед приближавшейся колонной велосипедистов. Лидер гонки в этот момент ехал со скоростью 70-80 км/час, он врезался в машину, вслед за ним с ней столкнулись остальные участники.

Три гонщика из Фландрии, Нидерландов и Германии получили открытые переломы, еще у четырех спортсменов сотрясение мозга. У остальных велосипедистов незначительные травмы.

Также отмечается, что в машине вместе с женщиной находились трое ее детей.

"Это происшествие - результат чистого недоразумения", - заявил Лучиано д'Антонио, бургомистр городка Кольфонтен, на окраине которого произошло ДТП.

Организаторы гонки отменили третий день соревнования.

 

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