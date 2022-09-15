В Белгородской области на границе с Украиной загорелся таможенный терминал — фото

15 сентября, 22:49
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Пожар на таможенном терминале в Белгородской области (Фото:Настоящий Гладков / Telegram)

Пожар на таможенном терминале в Белгородской области (Фото:Настоящий Гладков / Telegram)

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг, 15 сентября, заявил, что село Нехотеевка, где расположен пропускной пункт, попало под «обстрел», а на таможенном терминале начался пожар.

У себя в Telegram-канале российский губернатор утверждает, что «снаряд» попал на неработающую заправку, начался пожар. Позже Гладков сообщил, что «повреждение получил таможенный терминал», а территория АЗС «не пострадала».

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Вячеслав Гладков до этого неоднократно обвинял Украину в «обстрелах» территории страны-агрессора. Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не собирается наносить удары по территории России и использует оружие только для освобождения своей земли.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Белгородская область КПП Белгород Пожар Война России против Украины

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