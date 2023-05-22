В Белгородской области загорелось админздание, заявляют об атаке дрона 22 мая, 04:10 Пожар в админздании в селе Головчино (Фото:t.me/bazabazon)

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков вечером 21 мая заявил, что квадрокоптер сбросил взрывчатку на административное здание в селе Головчино.

«Чрезвычайное происшествие в Грайворонском городском округе. Несколько минут назад (опубликовано сообщение в 23:21 — ред.) с квадрокоптера на здание администрации сельского поселения села Головчино было сброшено взрывное устройство. Загорелась крыша», — заявил Гладков.



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По его словам, предварительно пострадавших нет.