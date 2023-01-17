В соцсетях сообщили о ликвидации российских срочников в Белгородской области
Местные власти ликвидацию срочников отрицают (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
В соцсетях появилась информация об уничтожении пяти российских срочников и ранении еще двух в результате удара по Белгородской области РФ в понедельник, 16 января.
Как сообщает Telegram-канал ASTRA, обстрелу подвергся пропускной пункт Шебекино.
«Погибшие и раненые — солдаты в/ч 31135. Повреждения получил также сам пункт пропуска», — говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала Осторожно, новости, снаряд попал в административное здание, в котором находились российские солдати.
В свою очередь местный губернатор Вячеслав Гладков утверждает, что в результате «обстрела окраин города Шебекино пострадавших нет».
«Есть повреждения линий электропередачи», — написал он у себя в соцсетях.