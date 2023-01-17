В соцсетях сообщили о ликвидации российских срочников в Белгородской области

17 января, 14:01
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Местные власти ликвидацию срочников отрицают (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Местные власти ликвидацию срочников отрицают (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В соцсетях появилась информация об уничтожении пяти российских срочников и ранении еще двух в результате удара по Белгородской области РФ в понедельник, 16 января.

Как сообщает Telegram-канал ASTRA, обстрелу подвергся пропускной пункт Шебекино.

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«Погибшие и раненые — солдаты в/ч 31135. Повреждения получил также сам пункт пропуска», — говорится в сообщении.

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По данным Telegram-канала Осторожно, новости, снаряд попал в административное здание, в котором находились российские солдати.

В свою очередь местный губернатор Вячеслав Гладков утверждает, что в результате «обстрела окраин города Шебекино пострадавших нет».

«Есть повреждения линий электропередачи», — написал он у себя в соцсетях.

https://www.youtube.com/embed/jI6Hhdl2HSE
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Белгородская область Российские военные Война России против Украины

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