В Белгородской области устанавливают противотанковые препятствия — фото
В Белгородской области появляются защитные сооружения (Фото:Настоящий Гладков via Telegram)
В Белгородской области на территории страны-агрессора России начали появляться защитные сооружения.
Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram.
«В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений», — отметил Гладков.
Он также опубликовал фотографии, на которых видны расставленные в два ряда бетонные тетраэдры, которые как правило используются в качестве противотанковых заграждений.
Ранее российский диктатор Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной регионах средний уровень реагирования — речь идет о Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Также Путин ввел военное положение во временно оккупированных территориях Украины.