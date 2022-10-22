В Белгородской области устанавливают противотанковые препятствия — фото 22 октября, 20:36 В Белгородской области появляются защитные сооружения (Фото:Настоящий Гладков via Telegram)

В Белгородской области на территории страны-агрессора России начали появляться защитные сооружения.



Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram.

«В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений», — отметил Гладков.



Он также опубликовал фотографии, на которых видны расставленные в два ряда бетонные тетраэдры, которые как правило используются в качестве противотанковых заграждений.

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Ранее российский диктатор Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной регионах средний уровень реагирования — речь идет о Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Также Путин ввел военное положение во временно оккупированных территориях Украины.

