Губернатор Белгородской области сообщил о «двух сильных разрывах» 2 мая, 03:02 Цей матеріал також доступний українською Взрывы в Белгороде, которые произошли днем 1 мая (Фото:Лентач / Telegram)

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил о «двух сильных разрывах». Пострадавших и разрушений нет.

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«Тридцать минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе. Самое главное — пострадавших и разрушений нет. Всю остальную информацию постараюсь уточнить уже утром», — написал Гладков в своем Telegram.



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Днем 1 мая очевидцы сообщали о серии взрывов неустановленного происхождения в российском Белгороде. Губернатор Белгородской области заявил о пожаре на территории одного из объектов министерства обороны РФ.

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