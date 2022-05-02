Губернатор Белгородской области сообщил о «двух сильных разрывах»
Взрывы в Белгороде, которые произошли днем 1 мая (Фото:Лентач / Telegram)
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил о «двух сильных разрывах». Пострадавших и разрушений нет.
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«Тридцать минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе. Самое главное — пострадавших и разрушений нет. Всю остальную информацию постараюсь уточнить уже утром», — написал Гладков в своем Telegram.
Днем 1 мая очевидцы сообщали о серии взрывов неустановленного происхождения в российском Белгороде. Губернатор Белгородской области заявил о пожаре на территории одного из объектов министерства обороны РФ.
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