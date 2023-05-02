В Белгородской области жалуются на атаку беспилотника на защитные сооружения 2 мая, 23:20 В Белгороде БПЛА атаковал электроподстанцию, 17 апреля (Фото:Жесть Белгород/Telegram)

В российской Белгородской области якобы была проведена атака на защитные сооружения. Пропагандисты обвиняют Украину.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

По неподтвержденной информации, «атака» якобы произошла сегодня, 2 мая, днем.

В сети утверждают, что беспилотник «сбросил взрывное устройство, в результате чего пострадал один человек, который выполнял земельные работы».

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При этом отмечается, что пострадавший получил контузию и отказался от госпитализации.

29 апреля в Белгородской области заявили об обстреле села Новая Таволжанка. Зафиксировано повреждение линий электропередач, без света остались пять деревень.