После атаки на воинскую часть в Белгородской области РФ есть погибшие и раненые среди военных — росСМИ
В Белгородской области РФ якобы украинские беспилотники ликвидировали двух российских вояк (Фото: openbelgorod31)
В результате якобы атаки украинских беспилотников на воинскую часть в российской Белгородской области есть погибшие и раненые военнослужащие страны-агрессора РФ.
Об этом в понедельник, 23 июня, сообщает российское издание Astra со ссылкой на источники в экстренных службах.
Утверждается, что беспилотники ВСУ атаковали воинскую часть, расположенную на Муравлянском проезде в селе Роговатое в Старооскольском районе, в ночь на 20 июня.
В результате якобы налета погибли двое военнослужащих РФ, еще 11 пострадали.
Утром 20 июня власти Белгородской области заявляли, что за сутки якобы было атаковано 12 районов. Утверждалось, что в частности в Старооскольском городском округе в районе села Роговатое повреждено здание сельхозпредприятия.
В мае губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что из-за атаки украинского БпЛА его заместитель получил ранения.