В Белгородской области РФ якобы украинские беспилотники ликвидировали двух российских вояк (Фото: openbelgorod31)

В результате якобы атаки украинских беспилотников на воинскую часть в российской Белгородской области есть погибшие и раненые военнослужащие страны-агрессора РФ.

Об этом в понедельник, 23 июня, сообщает российское издание Astra со ссылкой на источники в экстренных службах.

Утверждается, что беспилотники ВСУ атаковали воинскую часть, расположенную на Муравлянском проезде в селе Роговатое в Старооскольском районе, в ночь на 20 июня.

В результате якобы налета погибли двое военнослужащих РФ, еще 11 пострадали.

Утром 20 июня власти Белгородской области заявляли, что за сутки якобы было атаковано 12 районов. Утверждалось, что в частности в Старооскольском городском округе в районе села Роговатое повреждено здание сельхозпредприятия.

В мае губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что из-за атаки украинского БпЛА его заместитель получил ранения.