Без света остаются пять сел. В Белгородской области РФ сообщили об обстрелах

29 апреля, 17:21
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В Белгородской области РФ заявили об обстреле села Новая Таволжанка (Фото:Вячеслав Гладков/Telegram)

В Белгородской области РФ заявили об обстреле села Новая Таволжанка (Фото:Вячеслав Гладков/Telegram)

В Белгородской области России заявили об обстреле села Новая Таволжанка. Зафиксировано повреждение линий электропередач, без света остаются пять деревень.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сегодня под обстрел попала Новая Таволжанка. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть сильнейшие повреждения в одном частном домовладении, снаряд прилетел во двор нового нежилого дома. Также различные повреждения обнаружены в 10 частных домовладениях: где-то зацепило фасад, повреждены ограждения и окна», — заявил Гладков.

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По его словам, повреждены линии электропередачи, без света остаются жители деревень Архангельское, Шамино, Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка Белгородской области РФ.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Россия Обстрел Электроэнергия Белгородская область Белгород

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