В Белгородской области снова «хлопок»: раздаются взрывы и виден столб дыма

31 августа, 10:25
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Столбы дыма в Белгороде (Фото:Telegram/Baza)

Столбы дыма в Белгороде (Фото:Telegram/Baza)

В Белгородской области РФ раздаются взрывы. Очевидцы рассказывают о столбе дыма в районе Яковлево.

Об этом сообщают в Telegram-каналах.

Ранее губернатор области Вячеслав Гладков также сообщил о нескольких взрывах и работе ПВО. По его данным, разрушений и пострадавших нет.

Видео дня

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Жители Белгорода обнародуют кадры обломков, найденных сегодня утром в Яковлевском районе.

https://www.youtube.com/embed/NmuPZtLGoXI
Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Россия Белгородская область Белгород Взрыв

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