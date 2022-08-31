В Белгородской области снова «хлопок»: раздаются взрывы и виден столб дыма
Столбы дыма в Белгороде (Фото:Telegram/Baza)
В Белгородской области РФ раздаются взрывы. Очевидцы рассказывают о столбе дыма в районе Яковлево.
Об этом сообщают в Telegram-каналах.
Ранее губернатор области Вячеслав Гладков также сообщил о нескольких взрывах и работе ПВО. По его данным, разрушений и пострадавших нет.
Жители Белгорода обнародуют кадры обломков, найденных сегодня утром в Яковлевском районе.
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