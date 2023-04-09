Сообщить родственникам, взять тревожный чемоданчик. В Белгородской области РФ расклеили памятки на случай эвакуации — СМИ 9 апреля, 14:02 Белгород (Фото:Вячеслав Гладков/Telegram)

В селах приграничной Белгородской области были вывешены памятки в случае эвакуации. Местных жителей просят известить родственников, взять тревожный чемоданчик и уехать в безопасный район.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В инструкции сообщают, что россияне, получив сигнал об эвакуации, должны отключить электроприборы, воду и газ на дому и прибыть на эвакуационный пункт для последующего отъезда в безопасный район.

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Там же речь идет о пошаговом порядке действий во время эвакуации на сборный пункт. Также жители, решившие скрываться в другом месте, должны сообщить об этом главе своего поселения.

При этом авторы памятки рассказали, что должно лежать в «тревожном чемоданчике»: от документов и контактов родственников до спичек и нижнего белья.

Памятки об эвакуации в России / Фото: Baza/Telegram

Памятки об эвакуации в России / Фото: Baza/Telegram

Во вторник, 4 апреля, беспилотники атаковали Белгородскую область. В результате ударов трое российских военнослужащих были ранены.

31 марта сообщалось, что в России перед судом предстанет офицер, обвиненный в непредотвращении ракетных обстрелов территории Белгородской области.