В Белгородской области на границе с Украиной неизвестные повредили железнодорожные пути
Железнодорожные пути (иллюстративное фото) (Фото:analogicus/pixabay.com)
В Шебекинском городском округе Белгородской области России неизвестные повредили железнодорожные пути.
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Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.
«В Шебекинском городском округе повреждения железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. Разрушено лишь железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа. О причинах сообщу позже», — написал он.
Белгородская область граничит с территорией Украины на протяжении около 500 километров.
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