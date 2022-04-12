В Белгородской области на границе с Украиной неизвестные повредили железнодорожные пути 12 апреля, 09:12 Цей матеріал також доступний українською Железнодорожные пути (иллюстративное фото) (Фото:analogicus/pixabay.com)

В Шебекинском городском округе Белгородской области России неизвестные повредили железнодорожные пути.

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Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском городском округе повреждения железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. Разрушено лишь железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа. О причинах сообщу позже», — написал он.

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Белгородская область граничит с территорией Украины на протяжении около 500 километров.



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