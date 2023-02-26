В Белгородской области из воинской части сбежал мобилизованный с автоматом

26 февраля, 11:47
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Российский военный (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Российский военный (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

В Белгородской области России разыскивают вооруженного мобилизованного. Он сбежал из воинской части.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

Как отмечается, в пятницу, 24 февраля, около полуночи мобилизованный взял автомат Калашникова и покинул расположение части.

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«30-летний ефрейтор, который сейчас разыскивается, был мобилизован в Нижнем Новгороде в октябре 2022 года», — говорится в сообщении.

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В России продолжается скрытая мобилизация на фоне огромных потерь русских оккупационных войск в Украине.

В частности, в регионах Кавказа продолжается активная принудительная мобилизация мужчин призывного возраста для отправки для участия в боевых действиях на территории Украины.

Ранее издание The New York Times сообщило, что кремлевский диктатор Владимир Путин планирует мобилизовать сотни тысяч россиян.

https://www.youtube.com/embed/FiyqWbEPWo4
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Россия Мобилизация Воинская часть Автомат

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