Заявляют об обстрелах. В Белгородской области РФ остановили движение поездов, а в Курской — перебои со светом

18 октября, 13:37
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Власти РФ заявляют о повреждении железнодорожных путей в результате минометных обстрелов (Фото:otzovik.com)

Власти РФ заявляют о повреждении железнодорожных путей в результате минометных обстрелов (Фото:otzovik.com)

Во вторник, 18 октября, власти Белгородской области РФ заявили о приостановке движение поездов из-за якобы обстрела железнодорожной станции.

Об этом со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова сообщает Медуза.

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«Снарядами была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района… Повреждена контактная сеть железнодорожных путей, других видимых разрушений нет. Временно приостановлено движение поездов, аварийные бригады уже устраняют последствия», — заявил чиновник.

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Кроме того, есть информация о перебоях со светом, как в Белгородской, так и в соседней Курской области.

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Местные власти утверждают, что причиной аварий на электросетях являются минометные обстрелы.

Напомним, что 14 октября на ТЭЦ Луч в Белгороде произошел взрыв с последующим возгоранием, в результате чего несколько районов остались без света.

Причины происшествия достоверно не известны, однако ранее были зафиксированы случаи, когда на город падали российские ракеты, выпущенные ВС РФ по Украине.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Поезда Российская агрессия Белгородская область Белгород Курская область Война России против Украины

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