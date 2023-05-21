В Белгородской области загорелся полигон с ТБО 21 мая, 04:43 Возгорание началось неподалеку от города Шебекино Белгородской области (Фото:t.me/shot_shot)

В ночь на воскресенье, 21 мая, в Белгородской области РФ звучали взрывы. После них возник сильный пожар.

Об этом сообщает Shot.



Сообщается, что возгорание началось неподалеку от города Шебекино Белгородской области. Первоначально местные жители сообщали, что на окраине города виден сильный пожар и зарево.

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Губернатор Белгородской области заявил, что «в результате обстрела города Шебекино загорелся полигон ТБО (твёрдыми бытовыми отходами)».

Пострадавших нет.