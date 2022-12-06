Что-то пошло не так. В Белгородской области формируют отряды теробороны 6 декабря, 17:29 Учения в Белгородской области (Фото:Настоящий Гладков / Telegram)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о создании отрядов территориальной обороны или самообороны.

В своем Telegram-канале он сообщил, что речь идет якобы о нескольких батальонов.

«Формируем несколько батальонов тех, кто по состоянию здоровья или по возрасту не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание, в случае необходимости стать на защиту своего родного дома и своей семьи», — сообщил он.

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По словам губернатора, на территории всех приграничных районов Белгородской области инструкторы, прошедшие «большое количество локальных войн и имеющие боевой опыт, проводят сейчас тренировку и боевое сплочение отрядов».

4 декабря губернаторы Курской и Белгородской областей заявили, что ВСУ якобы обстреляли пограничные села.

Ранее в области начали строительство «засечной» черты. Редактор журнала Ukrainian Defense Review Антон Михненко в эфире Радио НВ заявил, что у местных властей появился страх после успешного контрнаступления ВСУ на юге и востоке.