Что-то пошло не так. В Белгородской области формируют отряды теробороны

6 декабря, 17:29
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Учения в Белгородской области (Фото:Настоящий Гладков / Telegram)

Учения в Белгородской области (Фото:Настоящий Гладков / Telegram)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о создании отрядов территориальной обороны или самообороны.

В своем Telegram-канале он сообщил, что речь идет якобы о нескольких батальонов.

«Формируем несколько батальонов тех, кто по состоянию здоровья или по возрасту не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание, в случае необходимости стать на защиту своего родного дома и своей семьи», — сообщил он.

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По словам губернатора, на территории всех приграничных районов Белгородской области инструкторы, прошедшие «большое количество локальных войн и имеющие боевой опыт, проводят сейчас тренировку и боевое сплочение отрядов».

4 декабря губернаторы Курской и Белгородской областей заявили, что ВСУ якобы обстреляли пограничные села.

Ранее в области начали строительство «засечной» черты. Редактор журнала Ukrainian Defense Review Антон Михненко в эфире Радио НВ заявил, что у местных властей появился страх после успешного контрнаступления ВСУ на юге и востоке.

https://www.youtube.com/watch?v=pE4W25iKx-c&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Российская агрессия Белгородская область Война России против Украины

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