В российском Белгороде сошел с рельсов поезд с 15 грузовыми вагонами — фото

11 июня, 01:43
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Губернатор Белгородской области заявил, что вагоны были пустые (Фото:Соцсети)

Губернатор Белгородской области заявил, что вагоны были пустые (Фото:Соцсети)

Вечером в субботу, 10 июня, в российском городе Белгород сошел с рельсов поезд с 15 грузовыми вагонами.

В данный момент неизвестно, что стало причиной аварии на железной дороге.

В то же время, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что вагоны были пустые и направлялись на местное предприятие.

Видео дня

«Рядом с железнодорожной станцией с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива. По предварительным данным, пострадавших нет. Пустой состав направлялся к станции одного из предприятий. Нарушения в движении пригородных поездов нет. На месте работают оперативные службы», — заявил Гладков.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Белгородская область Белгород

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