В Белгороде российская ракета ПВО попала в жилой дом и застряла, в Сети публикуют фото

11 июля, 12:34
Российская установка Панцирь-С1 (Фото: Рособоронэкспорт)

В российском городе Белгород ракета системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ застряла в стене многоэтажного жилого дома.

Об этом сообщает Telegram-канал Пепел Белгород, публикуя фото ракеты, которая застряла в стене дома.

По данным паблика, в фасаде многоэтажки оказался фрагмент ракеты системы Панцирь-С1 — ее разгонный блок.

Пепел Белгород / Telegram
Фото: Пепел Белгород / Telegram

Как утверждал мэр города Валентин Демидов, повреждение получила только внешняя часть стены, квартиры и окна целые.

Также сообщалось, что ракета была выпущена российской ПВО в ходе атаки украинских БпЛА.

Панцирь-С1/СМ — самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования. Предназначен для противовоздушной обороны гражданских и военных объектов. Также может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

