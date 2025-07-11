В Белгороде российская ракета ПВО попала в жилой дом и застряла, в Сети публикуют фото
Российская установка Панцирь-С1 (Фото: Рособоронэкспорт)
В российском городе Белгород ракета системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ застряла в стене многоэтажного жилого дома.
Об этом сообщает Telegram-канал Пепел Белгород, публикуя фото ракеты, которая застряла в стене дома.
По данным паблика, в фасаде многоэтажки оказался фрагмент ракеты системы Панцирь-С1 — ее разгонный блок.
Как утверждал мэр города Валентин Демидов, повреждение получила только внешняя часть стены, квартиры и окна целые.
Также сообщалось, что ракета была выпущена российской ПВО в ходе атаки украинских БпЛА.
Панцирь-С1/СМ — самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования. Предназначен для противовоздушной обороны гражданских и военных объектов.