В Белгороде прогремел взрыв в здании ФСБ 23 мая, 00:45 В данный момент у здания ФСБ в Белгороде перекрыта дорога (Фото:Оперативний ЗСУ/Telegram)

В ночь на вторник, 23 мая, в здании Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ в Белгороде прогремел взрыв.

Местные паблики сообщают, что из здания на улице Преображенской поднимается столб дыма. Сама улица сейчас перекрыта. Местные власти воздерживаются от комментариев.

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В то же время, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о взрывах в Грайвороне и Борисовке. Он обвинил в атаке БПЛА.

Ранее легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

Местные власти объявили «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа уехала.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.