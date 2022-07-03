«Хлопки» в российском Белгороде: губернатор говорит, что погибли три человека, 50 домов частично разрушены

3 июля, 06:38
Разрушенный дом в Белгороде (Фото:t.me/belgorod01)

Разрушенный дом в Белгороде (Фото:t.me/belgorod01)

В Белгороде после «серии хлопков» были разрушены пять домов, а 50 домов — частично разрушены. Три человека погибли, четыре человека пострадали.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслов Гладков.

«Предварительная информация на данную минуту: есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них 5 полностью», — сообщил он.

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Гладков заявил, что будет осуществлён подомовой и поквартирный обход с целью фиксации разрушений.

«По пострадавшим: на данный момент четверо, 2 человека доставлены в больницу: мужчина и ребёнок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжёлом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трёх погибших», — добавил он.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Белгород Война России против Украины

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