Маркос Клонизакис
Веганская или средиземноморская. Какая диета полезнее для здоровья
Елена Стяжкина
Туда нельзя мостов
Марина Лукьянова
Как сеть поглощает нас
Иван Яковина
Главная тайна режима Путина
Спецтема: Убийство Гандзюк Выборы президента Украины

В Бельгии разрешили разрушить мост 13 века ради улучшения речной навигации

Сегодня, 12:24
571
Цей матеріал також доступний українською

graham chandler/Flickr

Старый мост через Шельду

Мэрия бельгийского города Турне разрешила разрушить мост через реку Шельда 13 века ради улучшения навигации.

Как сообщает Le Figaro, муниципалитет Турне 28 января утвердил разбор одного из шедевров города, моста, датируемого 13-м веком. Мост будет заменен современной конструкцией, позволяющей проходить большим судам.

Работы, финансируемые из регионального бюджета Валлонии, а также из бюджета Евросоюза начнутся в течение года. По задумке авторов реконструкции набережной Шельды, мост должен быть преобразован в современное сооружение.

Три арки средневекового моста будут заменены новыми и более высокими и тонкими, критики уже охарактеризовали проект Аркой Макдональдс.

Добавим, что мост в Турне памятником военной фортификации, его строительство заняло 50 лет.

ЮНЕСКО уже выразило беспокойство планами разобрать этот памятник архитектуры, жители города также недовольны решением муниципалитета.

К протестам присоединилось Королевское общество истории и археологии Турне. В интернете также запущена петиция с требованием отменить решение, на сегодняшний день у она собрала около 8000 подписей.

Проект новой арки
Проект новой арки / Фото: Préservons l'identité du Pont des Trous, Monument emblématique de Tournai/Facebook

Теги:   Бельгия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 12:03

article_img
Адвокат спрогнозировала, когда завершится следствие по делу об убийстве Екатерины Гандзюк
События

Сегодня, 17:25

article_img
В Керчи с территории античного Пантикапея вывезли колонны
Компании/Рынки

Сегодня, 17:19

article_img
В МАУ рассказали, почему пишут Kiev, а не Kyiv

Выбор редакции

Lifestyle

Сегодня, 11:00

article_img
15 интересных фактов о Дне святого Валентина, которые вы могли не знать
Страны

Сегодня, 12:24

article_img
В Бельгии разрешили разрушить мост 13 века ради улучшения речной навигации
Travel

Сегодня, 16:49

article_img
Путешествие в Канди. Здесь пахнет джунглями, океаном, дешевым бензином и чаем

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться