В Бельгии разрешили разрушить мост 13 века ради улучшения речной навигации Сегодня, 12:24 571 Цей матеріал також доступний українською graham chandler/Flickr Старый мост через Шельду graham chandler/Flickr

Мэрия бельгийского города Турне разрешила разрушить мост через реку Шельда 13 века ради улучшения навигации.

Как сообщает Le Figaro, муниципалитет Турне 28 января утвердил разбор одного из шедевров города, моста, датируемого 13-м веком. Мост будет заменен современной конструкцией, позволяющей проходить большим судам.

Работы, финансируемые из регионального бюджета Валлонии, а также из бюджета Евросоюза начнутся в течение года. По задумке авторов реконструкции набережной Шельды, мост должен быть преобразован в современное сооружение.

Три арки средневекового моста будут заменены новыми и более высокими и тонкими, критики уже охарактеризовали проект Аркой Макдональдс.

Добавим, что мост в Турне памятником военной фортификации, его строительство заняло 50 лет.

ЮНЕСКО уже выразило беспокойство планами разобрать этот памятник архитектуры, жители города также недовольны решением муниципалитета.

К протестам присоединилось Королевское общество истории и археологии Турне. В интернете также запущена петиция с требованием отменить решение, на сегодняшний день у она собрала около 8000 подписей.