В Бельгии министр ушла в отставку после того, как назвала климатические протесты сговором Сегодня, 21:14 64 Цей матеріал також доступний українською EPA Министр назвала протесты сговором EPA

Министр окружающей среды Бельгии Жоке Шовлиге ушла в отставку после заявления о том, что массовые демонстрации в защиту климата были заговором.

Об этом сообщает AP.

Чиновница сначала отказывалась покидать должность, хотя и признала, что не получила от спецслужб информации в подтверждение своих слов о заговоре.

Шовлиге заставили подать в отставку во время встречи с ее партийным руководством.

"Я сказала кое-что, что было неправильным", - заявила она.

В Бельгии студенты вышли на протест в защиту климата В Брюсселе старшеклассники и студенты вышли на марш, требуя от мировых лидеров защитить климат и окружающую среду. 24 января 2019 года.

Ранее, в Брюсселе старшеклассники и студенты вышли на марш, требуя от мировых лидеров защитить климат и окружающую среду.

Напомним, что 2 декабря 2018 года в Брюсселе проходила массовая демонстрация в защиту климата. Тогда в мероприятии участвовали около 65 тысяч человек.