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В Бельгии министр ушла в отставку после того, как назвала климатические протесты сговором

Сегодня, 21:14
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EPA

Министр назвала протесты сговором

Министр окружающей среды Бельгии Жоке Шовлиге ушла в отставку после заявления о том, что массовые демонстрации в защиту климата были заговором.

Об этом сообщает AP.

Чиновница сначала отказывалась покидать должность, хотя и признала, что не получила от спецслужб информации в подтверждение своих слов о заговоре.

Шовлиге заставили подать в отставку во время встречи с ее партийным руководством.

"Я сказала кое-что, что было неправильным", - заявила она.

В Бельгии студенты вышли на протест в защиту климата

В Брюсселе старшеклассники и студенты вышли на марш, требуя от мировых лидеров защитить климат и окружающую среду. 24 января 2019 года.

ЕРА

Ранее, в Брюсселе старшеклассники и студенты вышли на марш, требуя от мировых лидеров защитить климат и окружающую среду.

Напомним, что 2 декабря 2018 года в Брюсселе проходила массовая демонстрация в защиту климата. Тогда в мероприятии участвовали около 65 тысяч человек.

Теги:   Министры Бельгия Отставка

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