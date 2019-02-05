В Бельгии министр ушла в отставку после того, как назвала климатические протесты сговором
Министр окружающей среды Бельгии Жоке Шовлиге ушла в отставку после заявления о том, что массовые демонстрации в защиту климата были заговором.
Об этом сообщает AP.
Чиновница сначала отказывалась покидать должность, хотя и признала, что не получила от спецслужб информации в подтверждение своих слов о заговоре.
Шовлиге заставили подать в отставку во время встречи с ее партийным руководством.
"Я сказала кое-что, что было неправильным", - заявила она.
В Бельгии студенты вышли на протест в защиту климата
В Брюсселе старшеклассники и студенты вышли на марш, требуя от мировых лидеров защитить климат и окружающую среду. 24 января 2019 года.
Ранее, в Брюсселе старшеклассники и студенты вышли на марш, требуя от мировых лидеров защитить климат и окружающую среду.
Напомним, что 2 декабря 2018 года в Брюсселе проходила массовая демонстрация в защиту климата. Тогда в мероприятии участвовали около 65 тысяч человек.