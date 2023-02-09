Украинские военнослужащие прибыли в Бельгию для обучения на подводных дронах

9 февраля, 22:14
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Людивин Дедондер (Фото:Ludivine Dedonder / Twitter)

Людивин Дедондер (Фото:Ludivine Dedonder / Twitter)

В Бельгию прибыли украинские военные для обучения управлению подводными дронами.

Об этом сообщила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

«Сегодня мы поздравляем украинских солдат в Бельгии в рамках миссии EUMAM», — говорится в сообщении.

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Военные пройдут обучение на подводных системах, поставленных Бельгией в Украину.

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«Я выразила им свою глубокую поддержку и отдал честь за мужество, проявленное в течение почти года», — добавила министр.

В ноябре 2022 года Европейский союз официально запустил тренировочную миссию для украинских бойцов. Тогда планировалось, что в рамках миссии EUMAM будут подготовлены до 15 тысяч военных.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Военные учения Российская агрессия Бельгия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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