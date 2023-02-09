Украинские военнослужащие прибыли в Бельгию для обучения на подводных дронах
Людивин Дедондер (Фото:Ludivine Dedonder / Twitter)
В Бельгию прибыли украинские военные для обучения управлению подводными дронами.
Об этом сообщила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.
«Сегодня мы поздравляем украинских солдат в Бельгии в рамках миссии EUMAM», — говорится в сообщении.
Военные пройдут обучение на подводных системах, поставленных Бельгией в Украину.
«Я выразила им свою глубокую поддержку и отдал честь за мужество, проявленное в течение почти года», — добавила министр.
В ноябре 2022 года Европейский союз официально запустил тренировочную миссию для украинских бойцов. Тогда планировалось, что в рамках миссии EUMAM будут подготовлены до 15 тысяч военных.