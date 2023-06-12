Беженец из Украины выиграл у лотерею в Бельгии 500 тысяч евро 12 июня, 23:56 Лотерея (Фото:Alejandro Garay / Pixabay)

Украинский беженец выиграл в лотереи в Бельгии 500 000 евро. Мужчина купил скретч-карту за 5 евро на заправке 16 мая.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщают журналисты, из-за войны РФ против Украины «чувства мужчины были очень смешанными», — рассказала представитель Национальной лотереи Джоук Вермоер. По ее словам, мысли мужчины «явно в Украине, и сейчас тяжело радоваться всему происходящему в его стране». Но он был «очень счастлив своей победе».

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Национальная лотерея, не раскрывающая полную информацию о своих победителях, сообщила, что мужчине от 18 до 24 лет. Он в Брюсселе живет год.

Как и других победителей, чьи выигрыши составляют более 100 000 евро, мужчина был приглашен в штаб-квартиру Национальной лотереи в Брюсселе, чтобы вручить выигрыш.

Отмечается, что мужчина сообщил о намерении использовать деньги в помощь украинцам и на восстановление родины, говорится в сообщении лотереи. Но сначала победитель планирует отпраздновать с семьей и друзьями, в том числе теми, кто помог ему интегрироваться в Брюсселе. В лотерее сообщили: хотя мужчина нашел работу в Бельгии, он хотел бы вернуться в Украину, как только закончится война.