В Бельгии авиакомпании отменили все рейсы из-за массовой забастовки профсоюзов
Авиакомпании отменили рейсы из Бельгии и в Бельгию в среду, 13 февраля в связи с масштабной забастовкой профсоюзов, сообщает AFP.
Профсоюз ACV Transcom призвал к 24-часовой забастовке в аэропортах, а член комитета ACV Transcom Курт Калаертс отметил, что исключения могут быть только для медицинских рейсов, VIP и в случае чрезвычайных ситуаций.
Ранее, в Бельгии крупнейшая авиакомпания Brussels Airlines объявила об отмене всех рейсов на среду, 13 февраля в связи масштабной забастовкой в стране. Забастовка может затронуть также и большую часть общественного, железнодорожного, морского и воздушного транспорта.
Среди требований работников: повышение заработной платы, увеличение времени отдыха и повышение пенсий.