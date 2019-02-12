В Бельгии авиакомпании отменили все рейсы из-за массовой забастовки профсоюзов Вчера, 18:29 469 Цей матеріал також доступний українською Gellinger//pixabay.com Бельгию ожидает транспортный коллапс Gellinger//pixabay.com

Авиакомпании отменили рейсы из Бельгии и в Бельгию в среду, 13 февраля в связи с масштабной забастовкой профсоюзов, сообщает AFP.

Профсоюз ACV Transcom призвал к 24-часовой забастовке в аэропортах, а член комитета ACV Transcom Курт Калаертс отметил, что исключения могут быть только для медицинских рейсов, VIP и в случае чрезвычайных ситуаций.

#BREAKING No flights to or from Belgium on Wednesday due to strike: air traffic control pic.twitter.com/BZ2epCqPBv 12 февраля 2019 г.

Ранее, в Бельгии крупнейшая авиакомпания Brussels Airlines объявила об отмене всех рейсов на среду, 13 февраля в связи масштабной забастовкой в стране. Забастовка может затронуть также и большую часть общественного, железнодорожного, морского и воздушного транспорта.

Среди требований работников: повышение заработной платы, увеличение времени отдыха и повышение пенсий.