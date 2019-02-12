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В Бельгии авиакомпании отменили все рейсы из-за массовой забастовки профсоюзов

Вчера, 18:29
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Gellinger//pixabay.com

Бельгию ожидает транспортный коллапс

Авиакомпании отменили рейсы из Бельгии и в Бельгию в среду, 13 февраля в связи с масштабной забастовкой профсоюзов, сообщает AFP.

Профсоюз ACV Transcom призвал к 24-часовой забастовке в аэропортах, а член комитета ACV Transcom Курт Калаертс отметил, что исключения могут быть только для медицинских рейсов, VIP и в случае чрезвычайных ситуаций.

Ранее, в Бельгии крупнейшая авиакомпания Brussels Airlines объявила об отмене всех рейсов на среду, 13 февраля в связи масштабной забастовкой в стране. Забастовка может затронуть также и большую часть общественного, железнодорожного, морского и воздушного транспорта.

Среди требований работников: повышение заработной платы, увеличение времени отдыха и повышение пенсий.

Теги:   Забастовка Бельгия

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