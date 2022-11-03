«Он козел». В Беларуси женщина получила год колонии за оскорбление Лукашенко 3 ноября, 17:28 Александр Лукашенко (Фото:REUTERS/Didor Sadulloev)

В Беларуси суд в городе Молодечно приговорил Людмилу Самак к году колонии общего режима по делу об оскорблении белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Об этом сообщает правозащитная организация Вясна.

Как пишут правозащитники, Самак больна туберкулезом, хроническим алкоголизмом и имеет несколько судимостей. Ее задержали 19 сентября 2021 года, когда она ехала в инфекционную больницу. Женщина сидела на вокзале на скамейке и пила алкоголь.

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К ней подошли сотрудники милиции. В их присутствии она стала кричать «Лукашенко — козел, платит своим милиционерам, которые ничего не делают», а после этого выругалась с использованием обсценной лексики. Ситуация была зафиксирована с помощью видеозаписей милиционеров.

Обвинение требовало для Самак два года лишения свободы в колонии всеобщего режима.