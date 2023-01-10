В министерстве обороны Беларуси заявили об «окончании» проверки военнообязанных 10 января, 17:25 Армия Беларуси (Фото:Белорусская военная газета)

В министерстве обороны Беларуси заявили, что якобы закончили проверку учетных данных военнообязанных. Она проводилась с середины октября по декабрь 2022 года.

Об этом сообщает провластное издание БелТА.

Оборонное ведомство Беларуси утверждает, что более 95% военнообязанных прошли сверку учетных данных, и они «с высокой ответственностью и пониманием отнеслись» к проверке.

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Также в министерстве обороны заявили, что собирали информацию, которая необходима «в условиях складывающейся военно-политической обстановки».

В частности, заявляют в Минобороны, уточнялись данные о семейном положении военнообязанных, их возраст, годность к военной службе и наличие детей.

Беларусь открыто не заявляла, что принимает участие в войне России против Украины. Однако российские оккупанты продолжают использовать Беларусь для нанесения ударов по территории Украины, размещения своей военной техники и совместных учений.

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси остается маловероятной, несмотря на стягивание россиянами на территорию страны военной техники и запланированные совместные учения.

6 января спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не фиксируют перемещений техники и личного состава врага возле границы.

В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси. Также Залужный не исключает атаки на южном направлении.