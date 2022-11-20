«Что-то искал в снегу». В Беларуси заявили, что на ее территорию из Украины зашел мужчина с автоматом

20 ноября, 21:52
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Беларусь также пожаловалась на «низкую дисциплину украинских сил» (Фото:Скриншот из видео Государственный пограничный комитет Беларуси)

Беларусь также пожаловалась на «низкую дисциплину украинских сил» (Фото:Скриншот из видео Государственный пограничный комитет Беларуси)

Государственный пограничный комитет Беларуси в воскресенье, 20 ноября, обвинил Украину в провокациях, заявив, что белорусско-украинскую границу якобы пересек мужчина с автоматом.

Об этом говорится в сообщении Государственного пограничного комитета Белоруссии в Telegram.

Заявляется, что инцидент произошел 19 ноября, около 16 часов, на железнодорожном пункте пропуска Словечно — с украинской стороны это Выступовичи Житомирской области.

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«Находясь на белорусской территории, украинский военнослужащий осуществлял фото- и видеосъемку местности, а также искал или устанавливал что-то в снегу», — заявили белорусы.

В пограничном комитете Беларуси добавили, что осуществляют «проверочные мероприятия», а также пожаловались на «низкую дисциплину украинских сил территориальной обороны и других военизированных формирований» возле границы, что якобы «создает провокационные ситуации, которые могут привести к вооруженному боестолкновению».

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Граница Беларусь Украина Украинско-белорусская граница

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