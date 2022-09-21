«Страна и так готова». В Беларуси заявили, что им не нужна мобилизация

21 сентября, 17:23
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Учения в Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси)

Учения в Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси)

На фоне объявления частичной мобилизации в России государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что Беларуси мобилизация не нужна.

Об этом сообщает белорусское пропагандистское издание БЕЛТА.

"Мобилизация - это не про нас, народ Беларуси и страна мобилизованы и так. И готовы, конечно, не дай бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены", - сказал Вольфович.

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Отмечено, что в день объявления российским диктатором Владимиром Путиным частичной мобилизации секретарь Совбеза Беларуси находится в Москве и встречается с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.

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21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины.

После этого в эфире выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом».

По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине было решено мобилизовать 300 тысяч россиян.

Накануне Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут строже наказывать за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Мобилизация Беларусь

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