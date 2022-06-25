«Антироссийские фейки». В Минске засудили редактора Википедии из-за правок к статье о войне в Украине

25 июня, 02:42
Цей матеріал також доступний українською
Марк Бернштейн (Фото:prisoners.spring96.org)

Марк Бернштейн (Фото:prisoners.spring96.org)

Суд в Минске приговорил к трем годам ограничения свободы редактора Википедии Марка Бернштейна. Его обвиняют в «грубом нарушении порядка» из-за «фейковых антироссийских материалах».

Об этом пишет Zerkalo.io.

Отмечается, что мужчину освободили в зале суда. Он подтвердил, что находится на свободе и "здоров физически и психически".

Марк Бернштейн – известный активист и популяризатор свободной Википедии, входящий в топ-50 редакторов русскоязычной Википедии.

Видео дня
Читайте также:

Байрактар (Фото:REUTERS/Азис Каримов) Российские пропагандисты распространяют фейки о Байрактарах и американских ударных беспилотниках — СНБО

Бернштейн был задержан 11 марта. Сообщения об аресте силовики сопровождали подписью: «Этот человек распространяет фейковые антироссийские материалы». Ему дали 15 суток якобы за неповиновение.

Днем ранее один из российских пропагандистских Telegram-каналов опубликовал личные данные Бернштейна и обвинил его в нарушении нового российского «закона о фейках» из-за внесения правок в статью Википедии о нападении России на Украину.

Впоследствии Бернштейну предъявили обвинения по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса Беларуси ( «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок или активное участие в них»).

Правозащитные организации признали активиста политзаключенным. На Википедии также появилась посвященная белорусскому редактору статья, переведенная на 13 языках.

Читайте также:
«Обстоятельства диктуют». Шойгу заявил о срочной необходимости укрепить оборону России и Беларуси
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Беларусь Александр Лукашенко Фейк Минск Википедия Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X