«Антироссийские фейки». В Минске засудили редактора Википедии из-за правок к статье о войне в Украине 25 июня, 02:42 Цей матеріал також доступний українською Марк Бернштейн (Фото:prisoners.spring96.org)

Суд в Минске приговорил к трем годам ограничения свободы редактора Википедии Марка Бернштейна. Его обвиняют в «грубом нарушении порядка» из-за «фейковых антироссийских материалах».

Об этом пишет Zerkalo.io.



Отмечается, что мужчину освободили в зале суда. Он подтвердил, что находится на свободе и "здоров физически и психически".

Марк Бернштейн – известный активист и популяризатор свободной Википедии, входящий в топ-50 редакторов русскоязычной Википедии.

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Бернштейн был задержан 11 марта. Сообщения об аресте силовики сопровождали подписью: «Этот человек распространяет фейковые антироссийские материалы». Ему дали 15 суток якобы за неповиновение.

Днем ранее один из российских пропагандистских Telegram-каналов опубликовал личные данные Бернштейна и обвинил его в нарушении нового российского «закона о фейках» из-за внесения правок в статью Википедии о нападении России на Украину.

Впоследствии Бернштейну предъявили обвинения по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса Беларуси ( «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок или активное участие в них»).

Правозащитные организации признали активиста политзаключенным. На Википедии также появилась посвященная белорусскому редактору статья, переведенная на 13 языках.

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