15 октября 2018, понедельник

В Беларуси запретили служение священнику, раскритиковавшему поведение Кирилла

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Священник Свято-Михайловского православного прихода Александр Шрамко
svaboda.org (RFE/RL)

Священник Свято-Михайловского православного прихода Александр Шрамко

В Минске запретили служение священнику Свято-Михайловского православного прихода Александру Шрамко за то, что он раскритиковал в Facebook поведение московского патриарха Кирилла. Охрана Кирилла объяснила священнику, что он "сильно задел" иерарха.

Об этом сообщает Радыё Свабода.

Патриарх РПЦ Кирилл прилетел в Минск на белорусском правительственном самолете Bombardier Challenger 850. На богослужение приехал на Мерседесе. В соборе Святого Духа его встречали хлебом с солью, но он прошел мимо.

Священник раскритиковал в Facebook поведение патриарха в отношении рядовых православных.

"Почему нужно подкатывать на машине к самым вратам собора и выйдя из нее, даже не обернуться? Неужели так трудно выйти хотя бы за 100 или 50 метров и пройти несколько десятков шагов, приветствуя и благословляя народ? Сказать несколько теплых слов, кому-то пожать руки?" - написал Шрамко.

По словам священника, пока запрет устный.

"Мы ожидали патриарха утром, меня позвали и сказали, что я не могу уже служить", - рассказал Шрамко.

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