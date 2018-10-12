12 октября 2018, пятница

В Беларуси запретили речевку "Кто не скачет, тот москаль"

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Речевку запретили из-за действий футбольных фанатов
Фото: Радио Свобода

Речевку запретили из-за действий футбольных фанатов

В Беларуси признали экстремистской речевку Хто ня скача, той маскаль! (Кто не скачет, тот москаль) и ввели административную ответственность за ее публичное использование.

Об этом сообщает белорусская редакция Радио Свобода со ссылкой на заявление Центрального районного суда Минска.

Отмечается, что решение о запрете кричалки принято после того, как во время футбольного матча сборных Беларуси и Сан-Марино в сентябре группа белорусских фанатов устроила скачки под эту речевку.

За распространение экстремистских кричалок в Беларуси предусмотрен денежный штраф или административный арест. В 2016 году экстремистской была признана речевка на мотив детской песни Вместе весело шагать.

Кричалка Кто не скачет, тот москаль стала широко известна после Евромайдана и Революции Достоинства 2014 года в Киеве

Москаль - в украинском, польском, белорусском языках неофициальное прозвище, употребляемое по отношению к россиянам.

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