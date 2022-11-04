В Беларуси заметили много российских палаток с военными — спутниковые снимки 4 ноября, 19:13 Военные Беларуси (Фото:gur.gov.ua)

На полигонах Беларуси, кроме российских самолетов МиГ-31К и контейнеров, где могут храниться ракеты Кинжал, появились палатки с российскими военными.

Об этом сообщает Радыё Свабода со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs.

В частности, большое количество военных палаток и техники видно на 230-м общевойсковом полигоне «Обуз-Лесновском» под Барановичами (Брестская область). Снимки сделаны 31 октября, но, по данным издания, военные и техника начали прибывать на полигон после 16 октября.

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На снимке видно два палаточных городка. Размеры большего — 150×220 метров (больше двух футбольных полей — ред.). Рядом с ним еще один палаточный городок — 90×90 метров.

Военная техника в Беларуси, 31 октября / Фото: Радыё Свабода

Отмечается, что всего было доставлено не менее 150 палаток. Возле них около 200 единиц военной техники, в основном грузовики.

К северу от лагеря находится полевой госпиталь размером 100 на 80 метров — это как футбольное поле.

Военная техника в Беларуси, 31 октября / Фото: Радыё Свабода

В самой северной части учебного центра можно увидеть не менее 40 палаток общей площадью 100 на 60 метров.

Еще один палаточный лагерь размером 50 на 160 метров — там не менее 35 военных палаток — заметили на военном полигоне Репища под Осиповичами (Могилевская область).

Военная техника в Беларуси, 31 октября / Фото: Радыё Свабода

Рядом расположена стоянка для техники (150 на 150 метров), а на ней грузовики и несколько машин, похожих на гаубицы.

В пятницу, 4 ноября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что он не планирует отправлять армию Беларуси воевать против Украины.

При этом с начала полномасштабного вторжения Россия выпускает свои ракеты по Украине с территории Беларуси.

Кроме того, Россия атакует Украину дронами-камикадзе в том числе с территории Беларуси. Размещают их на авиабазе в Брестской области.

В то же время 4 октября Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных», — сказал он.