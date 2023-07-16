В Беларуси заметили колонну ЧВК Вагнера — видео 16 июля, 18:01 Боевики ЧВК Вагнера (Фото:REUTERS/Stringer/File Photo)

В субботу, 15 июля, в Беларусь, вероятно, прибыла большая колонна наемников ЧВК Вагнера, сообщает Беларускі Гаюн.

Видео было снято якобы утром 15 июля в Гомельской области. Однако, как выяснил Гаюн, на самом деле видео было снято в Могилевской области, на трассе Р43 возле села Лебедевка. Это является дополнительным подтверждением маршрута колонны, которая вероятно двигалась в палаточный городок в направлении Осиповичей.

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«Анализ видео показывает, что он был сделан в пять утра 15 июля, а это означает, что граница РФ-РБ эта колонна пересекла поздно ночью около 03:00, ведь от пограничного перехода на границе РФ-РБ Звенчатка-Понятовка ехать 110 км — это 1,5−2 часа», — сказано в сообщении.

15 июля мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что в Беларуси замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых «ДНР» и «ЛНР». Ряд факторов указывал на то, что это техника ЧВК Вагнер.

14 июля в минобороны Беларуси сообщили, что наемники ЧВК Вагнер прибыли в полевой лагерь возле города Осиповичи в Могилевской области РБ, чтобы обучать белорусские войска в качестве инструкторов.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагерей для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут учить белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры об обучении белорусских спецназовцев подтвердили и в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.