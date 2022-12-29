В Беларуси заметили иранских инструкторов, обучающих россиян запускать дроны по Украине — Центр нацсопротивления

29 декабря, 16:23
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Российский дрон-камикадзе производства Ирана в Киеве 17 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Российский дрон-камикадзе производства Ирана в Киеве 17 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

В Беларуси находится группа иранских инструкторов, которые обучают российских военных и координируют запуски иранских дронов-камикадзе по Украине, сообщает Центр национального сопротивления.

По данным Центра, группа иранцев, среди которых есть офицеры Корпуса стражей Исламской революции, была замечена в селе Микуличи Гомельской области. По информации белорусских партизан, именно они координируют запуск Шахедов по объектам инфраструктуры Киевской и других северных и западных областей Украины.

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«Иранские военные находятся под усиленной охраной российских нацгвардейцев и офицеров ФСБ», — отмечает ЦНС.

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Как сообщает местное подполье, российские военные взяли на себя полный контроль над авиационными базами и аэродромами в белорусских Барановичах и Лиде и продолжают использовать их для запуска ракет и дронов по территории Украины.

Инфографика: НВ

21 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что иранские инструкторы, которые прибывают на территорию Украины для подготовки российских военных, будут уничтожаться.

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21 октября The Jerusalem Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что в результате ударов ВСУ в течение недели были убиты десять иранских инструкторов, которые обучали российских оккупантов.

24 ноября Алексей Данилов подтвердил информацию об уничтожении иранских инструкторов.

https://www.youtube.com/watch?v=3D9DlMeq00g&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Иран Беларусь Дроны Война России против Украины дроны-камикадзе Shahed-136 Shahed-131

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