В Беларуси заметили иранских инструкторов, обучающих россиян запускать дроны по Украине — Центр нацсопротивления 29 декабря, 16:23 Российский дрон-камикадзе производства Ирана в Киеве 17 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

В Беларуси находится группа иранских инструкторов, которые обучают российских военных и координируют запуски иранских дронов-камикадзе по Украине, сообщает Центр национального сопротивления.

По данным Центра, группа иранцев, среди которых есть офицеры Корпуса стражей Исламской революции, была замечена в селе Микуличи Гомельской области. По информации белорусских партизан, именно они координируют запуск Шахедов по объектам инфраструктуры Киевской и других северных и западных областей Украины.

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«Иранские военные находятся под усиленной охраной российских нацгвардейцев и офицеров ФСБ», — отмечает ЦНС.

Как сообщает местное подполье, российские военные взяли на себя полный контроль над авиационными базами и аэродромами в белорусских Барановичах и Лиде и продолжают использовать их для запуска ракет и дронов по территории Украины.

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21 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что иранские инструкторы, которые прибывают на территорию Украины для подготовки российских военных, будут уничтожаться.

21 октября The Jerusalem Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что в результате ударов ВСУ в течение недели были убиты десять иранских инструкторов, которые обучали российских оккупантов.

24 ноября Алексей Данилов подтвердил информацию об уничтожении иранских инструкторов.