Все ближе к Украине. В Беларуси заметили движение российских ЗРК С-400
ЗРК С-400 (Фото:mil.ru)
В Беларуси заметили российскую военную технику. Колонна, которая включала в себя ЗРК С-400 и КАМАЗы с ракетами, передвигалась от Мозыря в сторону пригорода.
Об этом сообщает Беларускі Гаюн.
В мониторинговой группе уточнили, что колонна направлялась в сторону Прудка.
«14:00 в Мозыре замечена колонна ВС РФ, которая заехала со стороны трассы Р31. Среди техники замечены: 3 трала на базе КАМАЗ с 4-мя ракетами для ЗРК С-400 и автокран военный, также одна единица ЗРК С-400. Колонна направилась в сторону Прудка», — говорится в сообщении.
Мониторинговая группа опубликовала карту передвижения техники ВС РФ.
Также сегодня утром, 28 июня, на трассе возле Гомеля была замечена колонна из четырех заряжающих машин и одна единица ЗРК С-400. Эта колонна могла свернуть на военный аэродром в Зябровке.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.