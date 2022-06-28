Все ближе к Украине. В Беларуси заметили движение российских ЗРК С-400

28 июня, 16:15
ЗРК С-400 (Фото:mil.ru)

ЗРК С-400 (Фото:mil.ru)

В Беларуси заметили российскую военную технику. Колонна, которая включала в себя ЗРК С-400 и КАМАЗы с ракетами, передвигалась от Мозыря в сторону пригорода.

Об этом сообщает Беларускі Гаюн.

В мониторинговой группе уточнили, что колонна направлялась в сторону Прудка.

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«14:00 в Мозыре замечена колонна ВС РФ, которая заехала со стороны трассы Р31. Среди техники замечены: 3 трала на базе КАМАЗ с 4-мя ракетами для ЗРК С-400 и автокран военный, также одна единица ЗРК С-400. Колонна направилась в сторону Прудка», — говорится в сообщении.

Видео дня

Мониторинговая группа опубликовала карту передвижения техники ВС РФ.

Передвижение российской военной техники в Беларуси (Фото: Беларускі Гаюн)
Передвижение российской военной техники в Беларуси / Фото: Беларускі Гаюн
https://www.youtube.com/embed/zBG9LZe44C4

Также сегодня утром, 28 июня, на трассе возле Гомеля была замечена колонна из четырех заряжающих машин и одна единица ЗРК С-400. Эта колонна могла свернуть на военный аэродром в Зябровке.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Беларусь ЗРК С-400 Война России против Украины

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