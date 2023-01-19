Во время полета над Беларусью у российского МиГ-31 загорелся двигатель — Беларускі Гаюн 19 января, 13:36 Российские истребители МиГ-31 могут быть потенциальными носителями ракет Кинжал (Фото:Tom_1982/Flickr)

В Беларуси у российского истребителя МиГ-31, который может быть потенциальным носителем ракет Кинжал, во время полета загорелся двигатель.

Как сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, это произошло над городом Молодечно Минской области. Местные жители слышали в небе сильный взрыв, от которого в домах затряслись окна.

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Вероятно, произошел помпаж двигателя после возгорания. Инцидент с российским истребителем был зафиксировано в 10:59 по киевскому времени, по всей Украине уже около получаса была объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31 в Беларуси.

Отмечается, что после возгорания двигателя российский истребитель с бортовым номером RF-95194 был вынужден экстренно завершить полет и вернуться на аэродром Мачулищи.

В мониторинговой группе также уточнили, что это именно тот МиГ-31, о возгорании которого сообщали 25 декабря 2022 года.

19 января в Беларуси также начался второй этап совместных с РФ авиационных учений, подразделения приступили к выполнению задач.

Авиаучения группировки войск РФ и Беларуси проходят с 16 января по 1 февраля.

В Киевской городской военной администрации отмечали, что повторное нападение на Киев со стороны Беларуси может произойти в будущем, но эти учения не следует воспринимать как прямую угрозу для столицы.

