На аэродроме в Беларуси загорелся российский МиГ-31 — Беларускі Гаюн 25 декабря, 17:01 Истребитель МиГ-31 (Фото:Tom_1982/Flickr)

На аэродроме в беларусских Мачулищах загорелся двигатель российского МиГ-31К. Об этом сообщает проект Беларускі Гаюн в Telegram в воскресенье, 25 декабря.

«25 декабря на аэродроме в Мачулищах произошло возгорание двигателя одного из МиГ-31К ВКС РФ», — сказано в сообщении.

Предварительно, вражеский самолет, который может нести гиперзвуковые ракеты Кинжал, на время выведен из строя. По данным проекта, три российских МиГ-31К прилетели в Мачулищи 13 декабря. Перед этим три истребителя страны-агрессора прилетали 16 октября и пробыли на территории Беларуси 46 дней.

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