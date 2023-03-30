«Привезли в Гомель новую партию ракет?». В Беларуси зафиксировали четыре российских самолета Ан-124 Руслан — Беларускі Гаюн 30 марта, 13:38 В Беларуси зафиксировали четыре российских самолета Ан-124 Руслан (Фото:t.me/Hajun_BY)

В Беларуси зафиксировали четыре российских тяжелых транспортных самолета Ан-124 Руслан, сообщил Беларускі Гаюн в Telegram в четверг, 30 марта.

«Российские военные привезли в Гомель новую партию ракет? С 25 по 30 марта 2023 года в аэропорт „Гомель“ прилетали четыре тяжелых транспортных самолета Ан-124 „Руслан“ ВКС РФ», — говорится в сообщении.

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Мониторинговая группа заявила, что уже обращала внимание на эту активность.

Беларускі Гаюн сообщил, что уже сегодня утром в Гомельском районе была замечена колонна военной техники, состоящая из пяти седельных тягачей (предположительно, КамАЗ) без регистрационных знаков. Они могли перевозить по четыре ракеты для ЗРК С-300/400.

По сообщениям очевидцев, колонна двигалась в составе ГАИ РБ в направлении аэродромаЗябровка.

На аэродроме Зябровка находятся российские военные, а также ЗРК С-300/400.