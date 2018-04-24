В Беларуси задержали журналиста украинской службы Радио Свобода

Дмитрий Галко ехал домой проведать сына. Ему грозит до 6 лет лишения свободы

Украинско-белорусского журналиста и блогера Дмитрия Галко задержали на белорусской стороне при пересечении границы с Украиной.

Об этом сообщила его жена Юлия Гаркуша.

Как сообщает Белорусский партизан, он ехал в Минск из Львова. Задержание произошло 22 апреля.

"Дмитрий все же поехал в Минск, разрулить ситуацию с налоговой и, конечно же, увидеть сына, но до Минска не доехал, его арестовали", – написала она.

23 апреля Гаркуша сообщила, что его мама посетила ОВД, в котором содержат Дмитрия. Точных данных она раскрывала, указав, что Галко находится в "ОВД небольшого приграничного городка". По ее словам, белорусские правоохранители не объяснили маме журналиста причин его задержания и дальнейших действий: "Женщину просто отфутболивают".

По данным издания Наша Нива, Дмитрий Галко находится в Столинском РОВД.

Дмитрию Галко может грозить до 6 лет лишения свободы в связи с инцидентом с полицией. Его объявили в розыск как подозреваемого по статье 364 Уголовного кодекса РБ (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).

По данным белорусских СМИ, с прошлом году в ноябре Ян Галко, несовершеннолетний сын Дмитрия, отмечал день рождения, где присутствовал отец. Соседи вызвали правоохранителей из-за музыки. На место событий прибыла полиция. В результате журналиста обвинили в применении насилия к полицейскому. Тот заявил, что Галко ему якобы разбил телефон.

Дмитрий Галко – белорусский политэмигрант, вел программу в украинском проекте Радио Свобода Донбасс.Реалии.

Напомним, 17 ноября корреспондента Украинского радио Павла Шаройко задержали 25 октября в Минске по подозрению в "шпионаже". В тот же день в квартире, где он живет с семьей - женой Еленой и дочкой, был проведен обыск.