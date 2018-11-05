В Беларуси задержали украинца из-за поставки санкционной продукции в РФ

В Беларуси задержали украинца, который организовал бизнес по поставкам в Россию запрещенной для ввоза в страну продукции.
Как сообщили в Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области, украинцы и россияне около двух лет занимались незаконными поставками санкционной продукции через территорию Беларуси.
Руководил нелегальным бизнесом 32-летний гражданин Украины, он задержан и арестован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Беларуси.
Отмечается, что предприниматели в 2017-2018 годах закупали в Польше и в Украине плодоовощную продукцию и ввозили ее на территорию Беларуси для дальнейшей реализации в России. При этом использовались бухгалтерские документы четырех подконтрольных лжепредпринимательских структур и нескольких предпринимателей.
В начале ноября белорусские правоохранители задержали две фуры с яблоками и томатами (изъято свыше 40 т).
В ходе обысков изъяты первичные учетные документы, печати и штампы, а также носители информации, свидетельствующие об осуществлении незаконной деятельности.
По данным финансовой милиции, незаконный доход группы предпринимателей от поставки санкционной продукции в Россию составил около $150 тысяч.
Напомним, с 6 августа 2015 года в России приступили к уничтожению продовольственных товаров, запрещенных к ввозу в страну в рамках контрсанкций, введенных Москвой в свете украинского кризиса.
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