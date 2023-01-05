В Беларуси силовики задержали молящегося за украинских военных священника — СМИ республики 5 января, 14:52 Белорусский священник Дионисий Корасталев (Фото:Вясна/Telegram)

Спецподразделение МВД самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в среду, 4 января, задержало священника Дионисия Коросталева за молитву за защитников Украины.

Об этом сообщает белорусская правозащитная организация Вясна в Telegram.

Тем временем провластные белорусские Telegram-каналы сообщают о задержании священника, который «молился о воинах и защитниках Украины» в минском храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

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Как пишут пропагандистские СМИ, прославляющие режим Лукашенко, священник якобы «имеет националистические татуировки», «распространяет символику БЧБ (символ белорусского национального движения — бело-красно-белый флаг) и связанные с ней идеи, а также играет в компьютерные игры под странным ником (PICAPS MachoBY).

23 декабря в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ с октября создает условия для нового вторжения на север Украины. Однако пока доказательств активной подготовки ударных сил в Беларуси до наступления нет.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, он может начаться с территории Беларуси по направлению к Киеву.