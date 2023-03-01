В Беларуси задержали 200 поклонников «ЧВК Редан» 1 марта, 03:32 Большинство задержанных были несовершеннолетними (Фото:postimby/Telegram)

МВД Беларуси сообщило, что во вторник, 28 февраля, в стране было задержано 200 сторонников «ЧВК Редан».

В МВД отметили, что 183 из задержанных были несовершеннолетними.

Задержание произошло в Гомеле, где поклонники "ЧВК Редан" собрались вблизи ТРЦ Секрет.

25—28 февраля в Киеве и многих областных центрах Украины полиция предотвратила попытки сотен подростков организовать массовые драки в центре городов. По словам стражей порядка, те вдохновились российской субкультурой ЧВК Редан, связанной с японской мангой Hunter x Hunter.



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