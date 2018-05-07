В Беларуси задержали гражданина Украины, нарушившего запрет на въезд в страну

Украинец нарушил запрет на въезд в Беларусь

Белорусские пограничники задержали в пункте пропуска Хотислав гражданина Украины, который нарушил запрет въезда в Беларусь.

Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь.

Согласно заявлению, 37-летнего жителя Черновицкой области обнаружили ночью 3 мая в поезде сообщением Хотислав-Ковель во время погранконтроля.

"Иностранец был депортирован в 2014 году сроком на пять лет за нахождение в нашей стране без паспорта. Но несмотря на запрет, мужчина вновь приехал в Беларусь", - заявили в Госпогранкомитете.

Против гражданина Украины открыто уголовное дело по ст. 371-2 Уголовного кодекса (пребывание в Республике Беларусь до окончания срока запрета въезда в страну). Ему грозит до 3-х лет лишения свободы.

Напомним, что белорусские пограничники не выпустили личный самолет народного депутата Украины и президента компании Мотор Сич в аэропорту в поселке Болбасово.